„Planet of Lana“: Allein gegen die Roboter

Berlin (dpa/tmn) - . Eine fröhliches, unbeschwertes Leben auf dem Dorf: Die Welt der jungen Protagonistin in „Planet of Lana“ ist in bester Ordnung, bis ein unheimliches Ereignis ihren Heimatplaneten trifft. Plötzlich übernehmen bedrohliche Roboter die Kontrolle und Lanas Leben ändert sich schlagartig.