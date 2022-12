Pokémon „Karmesin“ und „Purpur“: Die Monsterjagd geht weiter

Zum ersten Mal in einem Ableger der Pokémon-Hauptreihe ist die Welt frei begehbar. Wobei die an Spanien und Portugal angelehnte Paldea-Region mit ihrem Aussehen eher an moderne „The Legend of Zelda“-Teile erinnert. Doch das bietet auch neue Möglichkeiten - wie etwa das Losschicken von Pokémon in der Wildnis, wo diese eigenständig in den Kampf ziehen können.