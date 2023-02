„Potion Craft“: Tränke mischen hinter der Ladentheke

Berlin (dpa/tmn) - . Wer in Rollenspielen zum Ziel kommen und den Boss besiegen möchte, kann gut und gerne Hilfe brauchen. Und zwar in Gestalt von Tränken, die Superkräfte oder sogar Leben verleihen. Im Game „Potion Craft: Alchemist Simulator“ wechselt man die Seiten, und bringt selbst magische Flaschen an die Frau und den Mann.