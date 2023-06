„Raging Bytes“: Vom Krankenbett in die Zombie-Apokalypse

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle des Polizisten Ben, der eines Tages in einem Krankenhaus erwacht. Während seiner tiefen Bewusstlosigkeit hat ein hochansteckendes Virus die Welt überzogen. Seine Opfer verwandelt es unverzüglich in gefräßige Zombies. Nur wenige Menschen sind diesem Schicksal entkommen, doch ihr Weg zurück in sichere Gefilde ist weit.