So findet man einen neuen Handyvertrag

Vor einem Vertragswechsel, der einen in ein anderes Netz führt, sollte man testen, wie gut der Empfang mit dem neuen Netz in der eigenen Region ist, rät Henning Gajek. „Man kann Nachbarn und Kollegen nach ihren Erfahrungen fragen, in den Netztest schauen oder sich eine Prepaid-Karte besorgen und selbst ausprobieren, wie gut der Empfang ist“, erklärt der Experte.