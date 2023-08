So klappt der Wechsel des DSL-Anbieters nahtlos

Stecken Kunden noch in Verträgen, sind sie an diese nach Angaben des Portals übrigens auch nach einem Umzug gebunden. Nach Erstabschluss sind Mindestvertragslaufzeiten von 24 Monaten üblich. Eine Kündigung sei dann nur möglich, wenn der Kunde ins Ausland zieht oder an einen Ort in Deutschland, an dem der bisherige Provider seine Dienste nicht anbietet.