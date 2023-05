„Star Wars Jedi: Survivor“ ist ein Macht-Spektakel

Im Kampf gegen böse Sturmtruppen, große Monster und hinterhältige fvSith-Krieger darf Cal natürlich auch sein Lichtschwert zücken. In den spannenden Duellen kann er feindliche Schüsse abwehren oder durch besonders schnelle Attacken die Verteidigung der Gegner durchbrechen. Mit jedem Sieg sammelt Cal Erfahrungs- und Fähigkeitspunkte, die er an Meditations-Schreinen in neue Fähigkeiten investieren kann.