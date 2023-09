„Starfield“ spielt sich wie „Fallout“ im Weltraum

Das Game beginnt gemächlich. Die Hauptfigur startet in einen neuen Job in einer Weltraummine. Mit einem Laser baut man wertvolle Metalle ab, bis die Vorarbeiterin ruft. Bei einem Wand-Durchbruch wird man vorgeschickt in eine Höhle, in der kleine Metallwürfel in der Luft schweben. In der Mitte steckt, von Fels umschlossen, ein gebogenes Metall-Artefakt. Dieses wird freigelegt. Und dann, beim Berühren des Artefakts beginnt auf einmal eine Art Vision: Lichter, Galaxien, Musik.