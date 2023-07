„System Shock“-Remake: Ein Hacker gegen die KI-Invasion

Dass KI Shodan die Menschheit auslöschen will, daran besteht auf der Raumstation Citadel kein Zweifel. (© Prime Matter/dpa-tmn)

Dass KI Shodan die Menschheit auslöschen will, daran besteht auf der Raumstation Citadel kein Zweifel. (© Prime Matter/dpa-tmn)

Eine fiese KI, die die Menschheit auslöschen will: Was dieser Tage theoretisch diskutiert wird, ist in „System Shock“ Realität. Lohnt sich das Remake des 30 Jahre alten...