Telekom bietet eigenes Smartphone nun auch in Deutschland an

Die Deutsche Telekom will ein eigenes Smartphone auf den Deutschen Markt bringen. Die beiden Modelle T Phone und T Phone pro sollen als Einsteiger-Geräte platziert werden. (© Rainer Jensen/dpa)

Nach Jahren des Wachstums schrumpft der hiesige Smartphone-Markt. Doch gerade jetzt will die Deutsche Telekom zwei eigene Modelle in den Handel bringen. In welchem Preissegment...