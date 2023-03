Tracking: Wo landen all die gestohlenen Fahrräder?

Cambridge/Amsterdam (dpa/tmn) - . Wer hätte das gedacht: 50 von 70 gestohlenen Rädern bleiben in der Stadt und werden nicht etwa in andere Städte oder außer Landes gebracht. Das ist das Ergebnis einer Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Technischen Universität Delft, über die die „Technology Review“ berichtet.