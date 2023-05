VRM wehrt sich gegen Hass-Nachrichten an Reporterin

Unsere Kollegin Nadine Peter geriet in dieser Woche ins Visier von erschreckenden Anschuldigungen, Beleidigungen und Bedrohungen, in den Wochen davor traf es viele andere Journalisten. Wie gesagt: Die Zahl der Fälle steigt. In ganz Deutschland. Verbale Angriffe ebenso wie körperliche. Das Netzwerk „Reporter ohne Grenzen“ erfasste 2022 insgesamt 103 physische Attacken auf Journalisten – so viele wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2003. Deutschland rutschte in der Rangliste der Pressefreiheit zuletzt um fünf Plätze auf Rang 21 ab. Europaweit wurden einer Umfrage der kroatischen Faktencheck-Organisation „Faktograf“ zufolge 90 Prozent der Reporter schon einmal beleidigt, mehr als die Hälfte davon wird es regelmäßig. Auch unsere Lokalredaktionen sehen sich immer wieder verbalen Angriffen ausgesetzt. Bauprojekte, Verkehrsthemen oder Gerichtsverhandlungen sorgen oft für kontroverse Diskussionen in den Kommentarspalten. Debatten sind wichtig, doch immer häufiger werden dabei Grenzen überschritten, Formulierungen gewählt, die nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind. Beleidigungen oder Bedrohungen müssen wir uns nicht gefallen lassen und wir sind in der Vergangenheit schon erfolgreich dagegen strafrechtlich vorgegangen.