Warum es nicht immer ein neues Notebook sein muss

Einen großen Anteil am Angebot hätten hier Business-Modelle, die etwa aus Leasing-Verträgen großer Unternehmen stammen, sagt Wellendorf. Bei Second-Hand-Geräten dieser Art handele es sich oft um hochwertige Rechner, die entsprechend gut verarbeitet und ausgerüstet seien. Wer einen gebrauchten Laptop kaufen will, kann und sollte also auf eine möglichst hochwertige Ausstattung achten.