Zweitzustellungs-Seite: Pakete aus Packstationen befreien

Berlin (dpa/tmn) - . Es gibt DHL-Packstationen, die kein Touchdisplay und keinen Barcode-Scanner mehr haben. Sie lassen sich ausschließlich mit der „Post&DHL“-App öffnen. Doch was tun diejenigen, die die Anwendung nicht nutzen oder nicht nutzen wollen, wenn ein Paket in so eine Packstation geliefert wird, weil man nicht daheim war?