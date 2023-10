3 Hacks für mehr Würze: Frische Kräuter haltbar machen

Larnaka (dpa/tmn) - . Du liebst frische Kräuter in herzhaften Suppen, knackigen Salaten oder in würzigen Dips? Schon bei der Ernte oder zu üppigem Kräuterkauf kann man vorsorgen und Petersilie und Co. für später haltbar machen. Wir zeigen dir, wie das für 6 beliebte Küchenkräuter am besten geht.