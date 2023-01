Agrarbranche: Lebensmittelpreise könnten weiter steigen

Die Herausforderungen seien noch nie so groß gewesen wie 2022 und auch 2023, sagte Christian von Boetticher, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, am Mittwoch (18. Januar) vor der Eröffnung der traditionellen Agrarmesse in Berlin. Vor allem hohe Energiepreise „zwingen die Industrie langsam in die Knie“. Für dieses Jahr erwartet die Branche weiter steigende Lebensmittelpreise.