Bei Ofen-Hokkaido auf gleich große Würfel achten

Dafür wird Pastinake gekocht und püriert und mit Milch und Butter sowie einem bisschen Salz verfeinert. Der Staudensellerie wird in dünne Scheiben geschnitten, leicht gesalzen und in Apfelessig mariniert. Die Champignons werden ebenfalls in dünne Scheiben geschnitten, dann mit etwas Salz und Fichtennadelgewürz bestreut, was Gasper auch als „beizen“ bezeichnet.