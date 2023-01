Fleisch nach unten und Marmelade ins Türfach

Milchprodukte wie Joghurt, Milch oder Frischkäse brauchen rund fünf Grad und sind somit in der Mitte des Kühlschranks gut aufgehoben. (© Christin Klose/dpa-tmn)

Milchprodukte wie Joghurt, Milch oder Frischkäse brauchen rund fünf Grad und sind somit in der Mitte des Kühlschranks gut aufgehoben. (© Christin Klose/dpa-tmn)

Frisch und leicht verderbliche Lebensmittel gehören in den Kühlschrank. Aber Fach ist nicht gleich Fach. Was kommt also wohin?