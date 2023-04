Gepanschter Importhonig: Imker schlagen Alarm

Der saarländische Imkerverband zähle gegenwärtig 2100 Mitglieder, in Rheinland-Pfalz gebe es derzeit 7000 in den Verbänden organisierte Imker plus etwa 1500 nicht-organisierte. Von der Produktion leben würden laut Hock nur wenige - vor allem wegen der Dumpingpreise, „die das Imkern nicht einmal mehr als Zubrot in die Familienkasse rentabel machen“. Verbraucher sollten vor allem zu regionalem Imker-Honig greifen, sagt er. „Auf diese Weise unterstützen sie auch den Naturschutz und die Biodiversität vor der eigenen Tür.“