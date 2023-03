Getrocknete Kidneybohnen müssen lange einweichen

Die nierenförmige Bohne (daher auch ihr Name „Kidney“, englisch „Niere“) ist eine wahre Ballaststoff-Bombe und damit ein lang anhaltender Sattmacher. Der Ballaststoffgehalt ist sogar so hoch, dass die Bohne damit werben darf, so die Verbraucherschützerin. Um die sechs Gramm Ballaststoffe liefern 100 Gramm zubereitungsfertige Kidneybohnen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass eine Portion Kidneybohnen damit einen guten Beitrag zu den empfohlenen 30 Gramm Ballaststoffen am Tag liefert.