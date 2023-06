Gourmet-Restaurant „Überfahrt“ ist mit neuem Namen zurück

Rottach-Egern (dpa) - . Neustart für das renommierte Gourmet-Restaurant „Überfahrt“ in Rottach-Egern am Tegernsee: Nach der Trennung von dem Star-Koch Christian Jürgens bewirtet das Haus ab Donnerstag unter dem Namen „Le Duc Tegernsee“ wieder Gäste. Die Leitung übernimmt der Berliner Spitzenkoch The Duc Ngo, er bietet asiatische Cross-Over-Küche an. Sein Engagement sei zunächst als Gastspiel bis Jahresende geplant, teilten die Althoff Hotels mit.