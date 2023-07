Häppchen: Der richtige Wein zu 8 Antipasti

München/Bodenheim (dpa/tmn) - . Hat sich überraschender Besuch angesagt, denkt man sofort an die zwei, drei Standard-Rezepte für kleine Köstlichkeiten, die man für solche Fälle so drauf hat. Nichts Großes. Auf keinen Fall ein aufwendiges Drei-Gänge-Menü. Eher was Lässiges zum Rumreichen auf der Terrasse. Oder einfach eine Platte, die auf der Küchentheke zum Zugreifen animiert.