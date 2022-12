Hessischer Stollen reift unter Tage

Diesen Vorteil machen sich auch andere hessische Bäcker zunutze. In Hessen sind Stollen unter Tage etwa schon im Besucherbergwerk Grube Fortuna in Solms südlich von Marburg gereift. Auch andere außergewöhnliche Lagerstätten sind beliebt. So reift die Weihnachtsspezialität beispielsweise im Radom - einer ehemaligen Radarkuppel der Amerikaner zu Zeiten des Kalten Krieges - auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe, in 950 Metern Höhe.