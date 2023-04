Hohe Preise für Fisch zu Ostern

Hannover (dpa/lni) - . Angesichts knapper Bestände an Karpfen, Forellen und Aalen müssen die Verbraucher zu Ostern mit relativ hohen Preisen rechnen. Es sei empfehlenswert, vorzubestellen, teilte das Landvolk Niedersachsen am Montag (3. April) in Hannover mit. Auch weil Otter und Komorane gerne Fische aus den Fischteichen fressen, sei das Angebot knapp.