Kartoffel des Jahres ist der „Angeliter Tannenzapfen“

„Wir suchen Sorten aus, die mindestens 30 Jahre alt sind und damit lizenzfrei angebaut werden dürfen“, sagte Stegmann vom Arbeitskreis Kartoffel des Jahres. Dem Arbeitskreis gehören zwölf Organisationen, Vereine und Unternehmen an, die sich für den Erhalt der Sortenvielfalt engagieren. Verbraucher kennen aus dem Handel oft nur ein schmales Sortiment von höchstens zehn Sorten, dabei gibt es rund 150 in Deutschland zugelassene Speisekartoffelsorten und etwa 150 Sorten, die in einem anderen EU-Land eingetragen sind und auch in Deutschland angebaut werden. Weltweit gibt es über 2000 zugelassene Kartoffelsorten, hieß es beim Arbeitskreis.