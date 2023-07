Klebriges Mochi-Eis für Kinder in kleine Stücke schneiden

Ursprünglich kommen die kleinen japanischen Reisküchlein aus Japan. Dort heißt der Klebreis „Mochigome“, von dem sich auch der Name ableitet. Dann wurde es zum Trend, die Küchlein mit Speiseeis zu füllen. Als Mochi-Eis gibt es die bunten Kugeln mittlerweile auch in Deutschland in vielen verschiedenen Sorten zu kaufen.