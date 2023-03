Mal probieren? Das steckt in Ziegen- und Schafmilch

München (dpa/tmn) - . Kuh, Ziege, Schaf: Die verschiedenen Milcharten unterscheiden sich nicht nur im Geschmack, sondern auch in den Nährwerten. Zum Beispiel in Sachen Fette. „Im Vergleich zur Kuhmilch werden die Fette in Schaf- und Ziegenmilch leichter verdaut“, so Silke Noll, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.