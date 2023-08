Meersalz enthält nicht mehr Jod als normales Speisesalz

Da die Jodversorgung in Deutschland nicht optimal ist, gelte die Empfehlung, beim Salzen grundsätzlich jodiertes Salz zu verwenden, so die Verbraucherschützer. Auch wer sich ausgewogen ernährt, könne nur maximal die Hälfte der täglich empfohlenen Jodzufuhr abdecken. Tipp der Verbraucherzentrale: Wer gerne Meersalz verwenden möchte, findet in gut sortierten Geschäften mittlerweile auch mit jodhaltigen Algen angereicherte Varianten.