Oolong lässt sich fünfmal aufgießen

Oolong Tees kommen hauptsächlich aus China und Taiwan, aber auch aus Japan und Tansania. Sie sind in erster Linie in Fachgeschäften und in den Online-Shops der Tee-Hersteller erhältlich. Es gibt sie in vielen Geschmacksrichtungen, die von kräftig-brotig bis hin zu mild-süßlich reichen. Besonders beliebt sei der Milky Oolong mit einem angenehm cremigen Geschmack, heißt es vom Teeverband.