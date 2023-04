Orangenscheibe und Mohnbutter machen Spargel fein

Verl-Sende/Kempten (dpa/tmn) - . „Spargel mag sandige, nicht zu feuchte Böden, deswegen wächst er in Deutschland besonders gut“, sagt Verena Hollenberg, die mit ihrem Bruder einen Spargelhof im Dreieck zwischen Bielefeld-Sennestadt, Schloß Holte und Verl führt. „Hierzulande hat Spargel von Anfang April bis zum 24. Juni, dem Johannistag, Saison.“ Kaufen sollte man ihn also unbedingt in dieser Zeit.