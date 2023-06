Preise für Molkereiprodukte fallen

Essen/Mülheim (dpa) - . Die Preise für Molkereiprodukte geraten in Deutschland erneut ins Rutschen. Der Discounter Aldi kündigte am Dienstag (6. Juni) an, die Preise für über 50 Molkereiprodukte wie Milch, Sahne oder Joghurt ab Mittwoch dauerhaft um bis zu 15 Prozent zu senken.