Preise für Süßwaren stark gestiegen

Unter dem Strich schnitten die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland trotz der deutlichen Preiserhöhungen besser ab als die Naschkatzen im Rest Europas. Denn alles in allem war der Süßwarenkorb in der Bundesrepublik mit 23,93 Euro nach Angaben der Marktforscher billiger als in allen anderen untersuchten Ländern. Im Durchschnitt kosteten die Artikel in den 21 Ländern 29,90 Euro. Am teuersten war der Einkauf in Norwegen mit 40,49 Euro.