Schneiden wie ein Profi: Mit 3 Hacks zum Express-Gartensalat

2. Halbiere die Gurke, schneide sie in feine Scheiben und gib sie in die Salatschüssel. Viertel die Kirschtomaten und schneide die Radieschen in feine Scheiben - und ab damit ebenfalls in die Schüssel. Schäle nun die Karotte, schneide sie wie im Hack beschrieben in feine Brunoise und gib sie ebenfalls in die Schüssel. Vermenge dann alle Zutaten vorsichtig miteinander.