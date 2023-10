Sechs O-Säfte schmecken fast wie frisch gepresst

„test“ rät zudem, O-Saft nicht monatelang aufzubewahren, da sich so das empfindliche Vitamin C durch Lagern, Wärme und Licht abbaut. Orangensaft sei zudem kein Durstlöscher, aber ein guter Essensbegleiter. Sein Vitamin C helfe, Eisen vor allem aus pflanzlichen Lebensmitteln besser aufzunehmen - etwa aus Haferflocken zum Frühstück.