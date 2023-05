Senf hilft bei der Verdauung von fettigem Essen

Die gesunde Wirkung von Senf geht vor allem auf seine sogenannten Senfölglykoside zurück - etwa das mit der Bezeichnung Sinigrin in braunem und schwarzem Senf. In weißem Senf steckt dagegen Sinalbin, aus dem sich bei der Pasten-Herstellung geringe Mengen einer Substanz bilden können, die hormonähnlich wirken kann. Die in handelsüblichem Senf enthaltenen Mengen wurden aber als unproblematisch eingestuft.