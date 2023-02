So wird aus der Ernte feines Carpaccio

Judith Rakers: Mir passieren ständig Küchenpannen - vor allem, wenn Freunde da sind: Wir schauen uns dann den Garten an, reden und lachen viel - und in der Zwischenzeit verkocht das Essen oder brennt an. An Weihnachten gab es zuletzt verkohlte, schwarze Bratäpfel, aber wir haben dann einfach die Schale abgemacht und das Innere gegessen. Ich nehme es dann wie es kommt und kann darüber lachen. Viel wichtiger ist es, dass die Stimmung gut ist.