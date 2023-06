So wird aus Holunderblüten erste Sahne

Für Holunderblütensahne werden 5 bis 8 Rispen zunächst in einen halben Liter flüssige Schlagsahne gegeben und leicht erwärmt. Durch die Wärme löst sich das Nektar in der Sahne. Das Gemisch über Nacht kühlen und am nächsten Tag filtern und aufschlagen. (© Geraldine Friedrich/dpa-tmn)