So wird die Kombi aus Sekt und Spargel richtig prickelnd

Das Großmutter-Rezept ist ein Insidertipp. Schwaighofer verrät die Zubereitung einer Portion, wie er sie schon als Kind erlebte: „Drei Stangen Spargel werden mit gekochtem Schinken und Käse umwickelt und dann in ihrer Panade in Butterschmalz souffliert, so wie ein Schnitzel.“ Bei dem deftigen, gehaltvollen Gericht müsse man beim Sekt „mit Säure dazuspielen“, so Schwaighofer.