So zauberst Du aus einer Wassermelone einen Schmorbraten

4. Schritt: Bevor die Wassermelone als Braten im Ofen landet, muss sie in einer Beize eingelegt werden - dadurch bekommt sie ein herzhaftes Aroma und wird später umso saftiger. Schäle dafür den Knoblauch und schneide ihn in feine Scheiben. Verrühre ihn in einer Schale mit dem Wasser, Oregano, Salz und Zucker.