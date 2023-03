Veggie-Schnitzel im Test: knusprig, aber Kalorienbomber

Berlin (dpa/tmn) - . Wer den Geschmack von Schnitzel liebt, aber kein Fleisch (mehr) mag, greift zu Produkten aus Soja, Erbsen und Weizen, die mit „vom freundlichen Pflanzenhuhn“, „Better than Schnitzel“ oder „wie'n Schnitzel“ sein sollen. Doch halten die handtellergroßen Veggieschnitzel in Paniermehl, was sie versprechen?