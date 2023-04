Warme Decke und leckere Snacks: Auf zum Frühlingspicknick

„Wenn ich Besteck brauche, nehme ich ganz normales Besteck mit“, sagt Anna Plumbaum. „Das ist nicht zu schwer und ich wickle es ein in Servietten oder Küchenpapier, das ich am Ende zum Saubermachen benutzen kann.“ Je nachdem, wie weit der Picknickplatz ist, wird alles im Rucksack verstaut oder in Körben und Isoliertaschen transportiert.