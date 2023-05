WHO rät von zuckerfreien Süßstoffen zur Gewichtskontrolle ab

Bei langfristiger Verwendung steige aber das Risiko einer Gewichtszunahme und von starkem Übergewicht (Adipositas), teilte die WHO nun in Genf mit. Sie veröffentlichte diese Richtlinie: „Die WHO empfiehlt, zuckerfreie Süßstoffe nicht als Mittel zur Gewichtskontrolle einzusetzen oder um das Risiko nichtübertragbarer Krankheiten zu verringern.“ Unabhängig davon empfiehlt die WHO auch, den Zuckerkonsum zu reduzieren.