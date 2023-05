Wie man leckere Grillsalate clever vorbereitet

Auch Blattsalate können laut Kreihe am Vortag schon gewaschen werden, wenn man sie danach mit einer Salatschleuder oder einem Küchentuch gründlich trocknet. Ungeschnitten und ohne Dressing hielten sie sich im Kühlschrank in einer Vorratsdose bis zum nächsten Tag. Als Beilage zum Grillen wähle man am besten eher feste Salatsorten aus, zum Beispiel Eisbergsalat oder Radicchio. Pflücksalatmischungen würden dagegen schnell welk werden.