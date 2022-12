Wie man Rosenkohl und Co. im Alter lieben lernt

Die Zugabe von 1-2 EL Zitronensaft oder 2 Zitronenscheiben sowie 1-2 Lorbeerblättern reduziere den Kochgeruch. Und der Geschmack werde dadurch etwas breiter beziehungsweise aromatischer und frischer. Das Gemüse dann in Butter/Öl oder in gerösteten Semmelbröseln mit Butter wenden statt in ausgelassenem Speck. So trete der eventuell vorhandene restliche bittere Geschmack noch mehr in den Hintergrund.