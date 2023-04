Ab wann dürfen Kinder allein übers Essen entscheiden?

Evolutionär ist alles was grün ist, giftig oder unreif. Daher ist es in uns angelegt, dass wir erstmal nichts Grünes essen. Das ist keine generelle Verweigerungshaltung der Kinder, das hat uns Menschen viele Tausende von Jahren das Überleben gesichert. Dieser Reflex wird erst mit wachsendem Alter abgelegt. Daher ist es normal, wenn sich Kinder am liebsten von dem ernähren, was sie kennen, was ihnen schmeckt und was meistens süß ist.