Bestattungswälder: Klimawandel bringt Grabstätten in Gefahr

„Wegen Dürre und Stürmen sind auch in Bestattungswäldern schon Bäume umgestürzt“, sagt der stellvertretende Leiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, Gerold Eppler. „Von den Betreibern wird das nicht an die große Glocke gehängt. Sie haben auch anfangs nicht damit gerechnet, dass der Klimawandel so durchschlägt.“ Für die Angehörigen von Begrabenen könnten wegen Schäden gefällte oder umgestürzte majestätische Bestattungsbäume ein Schock sein.