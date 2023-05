Der Lausejunge Michel aus Lönneberga wird 60

Der freche Fünfjährige liegt Astrid Lindgren wohl auch deshalb so am Herzen, weil Michels Kindheit sie an ihre eigene - und an die ihres Vaters Samuel August Ericsson - erinnert hat. Ihr Vater diente oft sogar als Inspiration: „Viele der Dinge, die Michel erlebt, hat Astrid Lindgrens Vater als Kind erlebt“, sagt Nergårdh. So frech wie Michel sei er dabei aber nicht gewesen.