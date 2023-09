Druck ablassen: Wenn Jugendliche sich selbst verletzen

Beraterin Sözeri ergänzt: In Notsituationen könne es zum Beispiel auch helfen, auf eine Chili-Schote zu beißen, sich mit einem Igelball zu massieren, in ein Kissen zu boxen, Eiswürfel in den Mund nehmen oder in die Schuhe stecken. Besser sei es natürlich, die Frühwarnsignale zu kennen und zeitiger gegenzusteuern - da seien aber eher nicht die Eltern gefragt. „Das lernt man in der Therapie“, erklärt Sözeri.