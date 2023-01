Eltern rechnen mit schlechteren Zeugnis-Noten

Als kurzfristige Maßnahmen gegen den Mangel an Lehrkräften sind in den Bundesländern verschiedene Überlegungen in der Diskussion. Sie kämen bei den Eltern allerdings unterschiedlich an: Drei Viertel von ihnen (75 Prozent) befürworten die Einstellung von Quereinsteigern und Lehramtsstudenten. Nur gut vier von zehn Befragten (43 Prozent) finden verstärkte digitale Angebote wie Lernvideos zum Selbstlernen sinnvoll.