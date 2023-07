Eltern sind keine Entertainer für Kinder mit Langeweile

Frust ist ja erst mal was Negatives. Dennoch tun Eltern gut daran, Kinder das auch mal allein bewältigen zu lassen, denn so lernen sie, dass sie das können. Wenn man nie wirklich Frusterfahrungen erleben durfte, ist man außerdem untrainierter, wenn später größere Dinge kommen. Denn das wird ja passieren. Wir erleben zum Beispiel heute, wie Jugendliche an Liebeskummer zerbrechen. An etwas also, was nicht mehr durch Eltern oder die Umgebung beeinflussbar ist.